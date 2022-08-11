Алексей Нуждов: «Хорошо воспринял приход Бех в Московскую область. Она нам не чужой человек, знаем ее с младых ногтей»

Глава федерации биатлона Московской области прокомментировал переход биатлонистки Екатерины Бех в Московскую область.

До 2018 Бех являлась спортсменкой сборной России, потом начала представлять Украину на международных соревнованиях. В середине апреля стало известно, что экс-россиянку исключили из состава украинской сборной.

«Хорошо воспринял ее приход. Она обратилась ко мне вместе со своим тренером, естественно, мы это предложение приняли.

Катя нам не чужой человек, мы ее давно знаем, она проживает в Подмосковье, с детства занималась лыжными гонками. Мы давно знакомы, знаем ее с младых ногтей.

Екатерина официально занесена в базу биатлонистов России, тренируется у нас уже достаточно большое количество времени», – сказал Нуждов.

Выступавшая за Украину биатлонистка Екатерина Бех вернулась в Россию. Она будет представлять Московскую область