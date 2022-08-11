Алексей Нуждов: «Бех с тренером обратились предложением выступать за Московскую область, я ответил положительно. Почему не помочь?»

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Глава федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов объяснил, почему выступавшая за Украину биатлонистка Екатерина Бех будет выступать за Московскую область. 

— Почему Бех выбрала ваш регион?

— Они с личным тренером обратились с таким предложением, я ответил положительно. Почему не помочь?

Спортсмен она известный. Я ее знаю как спортсменку еще с детского возраста. Она в лыжных гонках начинала, затем в биатлон перешла.

С моими спортсменками бегала на первенстве Московской области, пересекались. Живет она в Одинцово. То есть по территориальности к нам ближе всего. Так что по совокупности факторов. Сильнейшие выбирают сильнейших

— Кто у нее личный тренер?

— Лопухов‑старший. Он персонально с ней, – сказал Нуждов. 

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