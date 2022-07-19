Виктор Майгуров: «Если Бех и Москаленко захотят вернуться в сборную России, то хорошо. Информации по ним нет»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что положительно относится к возможному возвращению Екатерины Бех и Оксаны Москаленко в сборную России.

Бех и Москаленко выступали за сборную Украины, они – натурализованные россиянки. В середине апреля стало известно, что биатлонисток исключили из украинской сборной. 

Сейчас спортсменки тренируются в России.

«По ним информации нет. Но если они захотят вернуться, то хорошо», – сказал Майгуров.

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