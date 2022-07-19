Виктор Майгуров: «Если Бех и Москаленко захотят вернуться в сборную России, то хорошо. Информации по ним нет»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) заявил, что положительно относится к возможному возвращению и Оксаны Москаленко в сборную России.

Бех и Москаленко выступали за сборную Украины, они – натурализованные россиянки. В середине апреля стало известно, что биатлонисток исключили из украинской сборной.

Сейчас спортсменки тренируются в России.

«По ним информации нет. Но если они захотят вернуться, то хорошо», – сказал Майгуров.

Карим Халили: «Бех готовится к следующему сезону, тренируется самостоятельно. У нее нет российского паспорта»