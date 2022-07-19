Артем Истомин о работе с женщинами: «Может, я их капризы не вижу или не хочу видеть. В первую очередь они для меня спортсмены»

Тренер сборной России по биатлону рассказал о работе с биатлонистками.

– С женщинами, конечно, нелегко.

– Они капризничают, вредничают?

– В этом плане я не разделаю на женщин и мужчин.

– С тобой не капризничают?

– Может, я их капризы не вижу или не хочу видеть, не принимаю. В первую очередь они для меня спортсмены, а потом уже женщины.

Парни очень сконцентрированы на работе. Они выходят на тренировку – и для них это как гонка. Девушки так же, но они после тренировки больше расслабляются, отвлекаются от работы.

А парням после тренировки нужно ее проанализировать, – сказал Истомин.