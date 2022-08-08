Группа Шашилова прошла функциональное тестирование на тредбане

Теги сборная России жен Михаил Шашилов Ирина Казакевич Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Владислава Гаврилова Анна Старовойтова Наталья Шевченко (Мекрюкова) Полина Плюснина Алина Кудисова Биатлон

Группа тренера Михаила Шашилова прошла комплексное функциональное тестирование на лыжероллерном тредбане в инновационном центре Олимпийского комитета России. 

На тестировании присутствовали Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталья Шевченко, Полина Плюснина, Владислава Гаврилова, Алина Кудисова, Анастасия Батманова, Анна Старовойтова.

О результатах тестирования рассказал тренер сборной Николай Загурский. 

– На что сейчас делается главный акцент в этих тестах?

– Прежде всего мы смотрим функциональные возможности каждой спортсменки, в целях этапного контроля смотрим, насколько мы сдвинулись, и если сдвинулись, то в каких аэробных, анаэробных и смешанной зонах. Дополнительно уточняем установленные ранее зоны интенсивности, по результатам тестирования возможна небольшая коррекция этих зон.

Тестирование может снимать массу всего, мы берем наиболее информативные показатели, один из них – максимальное потребление кислорода. Плюс на всех ступенях работы – по три базовых показателя в аэробной и анаэробной зонах энергообеспечения, получаем определенные параметры, которые говорят о том, как мы идем в плане функциональных возможностей спортсменов.

– Есть какие-то изменения, которые видно сразу?

– Беглый анализ показывает, что мы сдвинулись – у всех в среднем есть прибавка в тесте в две минуты, причем некоторые спортсменки добавили как в экономичности, так и в функциональных показателях. Но на этом этапе подготовке по-другому и не должно было быть. В любом случае, результаты тестирования – это основа для программы дальнейших действий.

– Ирина Казакевич показала рекорд группы, продержавшись на тредбане с постепенно увеличивающейся скоростью более 27 минут. Как прокомментируете?

– Ирина сегодня действительно смотрелась неплохо, но нужно сделать скидку на то, что ряд спортсменок впервые столкнулись с тестами на тредбане, и еще не до конца овладели техникой передвижения на этом снаряде. Для некоторых это еще новый инструмент, который мы только начинаем использовать. Поэтому мы должны к этим цифрам относиться с определенной долей осторожности.

Мы также тестируем спортсменок в полевых условиях, получаем различные данные на тренировках. Чтобы сделать выводы, тренерскому штабу нужно все это проанализировать, не забывая о технике передвижения, – сказал Загурский.

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