Группа Шашилова прошла функциональное тестирование на тредбане

Группа тренера прошла комплексное функциональное тестирование на лыжероллерном тредбане в инновационном центре Олимпийского комитета России.

На тестировании присутствовали , , Наталья Шевченко, Полина Плюснина, Владислава Гаврилова, , Анастасия Батманова, Анна Старовойтова.

О результатах тестирования рассказал тренер сборной Николай Загурский.

– На что сейчас делается главный акцент в этих тестах?

– Прежде всего мы смотрим функциональные возможности каждой спортсменки, в целях этапного контроля смотрим, насколько мы сдвинулись, и если сдвинулись, то в каких аэробных, анаэробных и смешанной зонах. Дополнительно уточняем установленные ранее зоны интенсивности, по результатам тестирования возможна небольшая коррекция этих зон.

Тестирование может снимать массу всего, мы берем наиболее информативные показатели, один из них – максимальное потребление кислорода. Плюс на всех ступенях работы – по три базовых показателя в аэробной и анаэробной зонах энергообеспечения, получаем определенные параметры, которые говорят о том, как мы идем в плане функциональных возможностей спортсменов.

– Есть какие-то изменения, которые видно сразу?

– Беглый анализ показывает, что мы сдвинулись – у всех в среднем есть прибавка в тесте в две минуты, причем некоторые спортсменки добавили как в экономичности, так и в функциональных показателях. Но на этом этапе подготовке по-другому и не должно было быть. В любом случае, результаты тестирования – это основа для программы дальнейших действий.

– Ирина Казакевич показала рекорд группы, продержавшись на тредбане с постепенно увеличивающейся скоростью более 27 минут. Как прокомментируете?

– Ирина сегодня действительно смотрелась неплохо, но нужно сделать скидку на то, что ряд спортсменок впервые столкнулись с тестами на тредбане, и еще не до конца овладели техникой передвижения на этом снаряде. Для некоторых это еще новый инструмент, который мы только начинаем использовать. Поэтому мы должны к этим цифрам относиться с определенной долей осторожности.

Мы также тестируем спортсменок в полевых условиях, получаем различные данные на тренировках. Чтобы сделать выводы, тренерскому штабу нужно все это проанализировать, не забывая о технике передвижения, – сказал Загурский.