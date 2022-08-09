Артем Истомин: «Миронова еще восстанавливается после прошлого сезона. У нас много анализа, обследований, потому что из-за ошибки похоронить спортсмена можно надолго»

Тренер сборной России Артем Истомин рассказал о состоянии биатлонистки Светланы Мироновой.

«Светлана Миронова еще восстанавливается после прошлого сезона. Она пока не может переносить некоторые нагрузки. Сейчас мы как раз с ней все эти моменты прорабатываем, брали на тренировках биохимию, смотрели, как работают те же гормоны во время интервальной работы.

По этим данным мы делаем выводы и корректируем дальнейшую работу. Мы понимаем, что, работая со спортсменами такого уровня, нужно постоянно идти по грани. И из-за этой работы на грани у нас много анализа, обследований.

У нас и ЭКГ есть, и мы делаем антропометрию, замеряем кожно-жировые складки, смотрим реакцию на нагрузку, есть биохимия утренняя, биохимия на тренировках, следим за лактатом, за реакцией пульса на тренировку. Из этого получается много анализа.

И все это нужно для того, чтобы не перешагнуть эту грань, потому что из-за ошибки похоронить спортсмена можно надолго», – сказал Истомин.

К новому сезону Миронова готовится в группе Истомина. Ранее она тренировалась под руководством Михаила Шашилова.