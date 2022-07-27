Владимир Драчев: «Не то время, когда можно пользоваться моментом и менять гражданство»

Экс-глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о возможной смене гражданства российским спортсменами.

«В нашей жизни все возможно, но это маловероятно, потому что наши спортсмены все патриотично настроены.

Есть, конечно, те, которые готовы ради минутной славы бросить страну и уехать, но на данный момент, мне кажется, это неактуально.

Не то время, когда можно пользоваться моментом и менять гражданство. Когда была высокая конкуренция в стране, была возможность когда-то переходить при хороших политических отношениях.

Сейчас для любого спортсмена переход в другую страну будет расцениваться крайне негативно.

У нас многие такое решение принимают: артисты, какие-то телеведущие, еще кто-то. Есть такие люди, и в спорте они, возможно, тоже будут, – сказал Драчев.