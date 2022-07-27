Биатлонистка Жураускайте, перешедшая в Литву: «Разговоры о том, что я предательница, сбежала из России, потому что тут нет перспектив – полный бред»

Биатлонистка Лидия Жураускайте, которая перешла из сборной России в национальную команду Литвы, рассказала подробности перехода.

22 июля стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о выходе спортсменки из гражданства страны.

«Меня пригласили в команду в мае 2020 года, когда еще бушевал ковид, и по моему дальнейшему спортивному будущему было ничего не понятно. На меня вышел тренер команды, потом был разговор с президентом литовской федерации биатлона.

Нашли меня в протоколах всероссийских соревнований. Просто увидели литовскую фамилию. Уже тогда мы стали собирать документы, и в марте 2021 года стало известно, что мне дадут гражданство, так как в Литве его получить очень сложно.

Сразу после этого меня пригласили на сбор, и с мая 2021 года я уже тренировалась с литовской командой.

Так что все разговоры о том, что я предательница, сбежала из России и уехала только потому, что тут нет никаких перспектив сейчас, – полный бред.

Скажу даже так: в Литве в финансовом плане я получаю меньше, чем у себя в регионе, так что дело даже не в деньгах. Я просто хотела попробовать себя, тем более во мне действительно заинтересованы», – сказала Жураускайте.

Путин лишил российского гражданства 23-летнюю биатлонистку (по ее просьбе). Почему так получилось?