Первый тренер Жураускайте: «Она однозначно доедет до Олимпиады. Видно, что в литовской команде с ней работают, начинает складываться стрельба»

Первый тренер биатлонистки Лидии Жураускайте Татьяна Субботина рассказала о карьере спортсменки и ее перспективах в Литве.

23-летняя Жураускайте будет выступать за сборную Литвы. Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о выходе спортсменки из гражданства страны.

– Лидия – вдумчивая, умная девочка. Ей можно все доверить и объяснить. С ней у меня никогда не было проблем.

Она легко схватила технику, что было удивительно для ее возраста. До 12 лет Лидия занималась рисованием. Мы плавно подводили – сначала поставили технику, потом начали работать над скоростью.

Материальное состояние ее семьи было не очень. Летом Лидия редко могла куда-то выехать отдохнуть, поэтому шла в тренажерный зал и самостоятельно занималась, здорово прокачивалась.

Постепенно Лидия пришла к тому, что выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Это было серьезное достижение для нее.

– Вы описываете чуть ли не идеальную спортсменку.

– Нет, конечно, у Лидии не все гладко складывалось в карьере – где-то не хватало детской базы, функциональной подготовки. И она хотела делать большие объемы, но мы ее останавливали, объясняли, что выше головы не прыгнешь – лучше быть на шаг сзади, но сохранить здоровье.

При всем старании рассматривать Лидию кандидатом в сборную России тогда было рановато. Потом мы передали ее другому тренеру, она стала призером чемпионата России по лыжероллерам. У нее такой силовой стиль, что хорошо для биатлона.

– То есть перспективы у нее были хорошие?

– Я считаю, что у любого спортсмена есть перспективы. Тренер же видит своих воспитанников с раннего детства, понимает, чего им не хватает. Постепенно через работу эти компоненты наращиваются.

Всегда кому-то чего-то не хватает: кому-то мозгов, кому-то сил, кому-то резкости, а кому-то чисто психологической подготовки. Не сказать, что Лидия была готова сразу в сборную поехать, но и балластом ее назвать нельзя.

– Насколько тяжело ей дался переход?

– Ей понравился коллектив. Она долго присматривалась, приезжала, советовалась – дергаться туда или нет. Но вы же понимаете, какая у Лидии фамилия. Проблем быть не должно.

Папа у нее сам играл в Литве в баскетбол, плотно связан со спортом, следит за выступлениями дочери – ездит на все соревнования, бегает по подъемам, кричит, поддерживает. Так что моральная поддержка у Лидии есть.

– Получается, что в сборной Литвы у нее все будет хорошо? На Олимпиаду поедет?

– До Олимпиады доедет, однозначно. А как там получится – тяжело сказать. Я слежу за Лидией – она уже год катается в литовской команде.

Меня радует, что у нее начинает складываться стрельба. Видно, что с биатлонисткой работают, никто не требует сиюминутного результата, – сказала Субботина.