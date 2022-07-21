Союз биатлонистов Норвегии продлил контракт с основным спонсором до 2026 года. Компания работает в сфере телекоммуникаций

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Союз биатлонистов Норвегии объявил о продлении контракта со своим основным спонсором.

Новое соглашение с компанией Ice, которая работает в сфере телекоммуникаций, рассчитано до весны 2026 года. Оно распространяется на основные и юниорские сборные Норвегии, а также на паралимпийскую команду.

5 августа во время фестиваля Blink в Саннесе пройдет пресс-конференция, на которой Ice и Союз биатлонистов Норвегии расскажут о своем сотрудничестве. На ней также будут присутствовать биатлонисты Йоханнес Бо, Филип Андерсен, Ида Лиен и Осне Скреде.

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