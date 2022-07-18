Дмитрий Губерниев: «Касаткина – молодец! Любить можно кого угодно, только детей трогать не надо. Пусть будет счастлива»

Теги Дмитрий Губерниев Элтон Джон Томас Дэйли Наталья Забияко ЛГБТ Дарья Касаткина Матч ТВ Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о каминг-ауте Дарьи Касаткиной

Российская теннисистка в интервью рассказала, что встречается с девушкой, а позднее разместила в соцсети фото с фигуристкой Натальей Забияко, подписав его символом сердца. 

«Дарья – молодец! Я считаю, что любить можно кого угодно – только детей трогать не надо. Пусть она будет счастлива.

Личная жизнь на то и личная, чтобы в нее никто нос свой не совал. Я ее люблю как прекрасную теннисистку.

Мне все равно, с кем живет Элтон Джон, если он пишет прекрасные песни, или Томас Дэйли, если он здорово прыгает в воду. Это их личное дело, как и личное дело Дарьи Касаткиной.

Я как приверженец замечательной старомодной сексуальной ориентации за нее очень рад», – сказал Губерниев.

Касаткина после каминг-аута выложила фото с фигуристкой Забияко: «💜»

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