Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о каминг-ауте .

Российская теннисистка в интервью рассказала, что встречается с девушкой, а позднее разместила в соцсети фото с фигуристкой Натальей Забияко, подписав его символом сердца.

«Дарья – молодец! Я считаю, что любить можно кого угодно – только детей трогать не надо. Пусть она будет счастлива.

Личная жизнь на то и личная, чтобы в нее никто нос свой не совал. Я ее люблю как прекрасную теннисистку.

Мне все равно, с кем живет , если он пишет прекрасные песни, или Томас Дэйли, если он здорово прыгает в воду. Это их личное дело, как и личное дело Дарьи Касаткиной.

Я как приверженец замечательной старомодной сексуальной ориентации за нее очень рад», – сказал Губерниев.

Касаткина после каминг-аута выложила фото с фигуристкой Забияко: «💜»