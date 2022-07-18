Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о каминг-ауте Дарьи Касаткиной.
Российская теннисистка в интервью рассказала, что встречается с девушкой, а позднее разместила в соцсети фото с фигуристкой Натальей Забияко, подписав его символом сердца.
«Дарья – молодец! Я считаю, что любить можно кого угодно – только детей трогать не надо. Пусть она будет счастлива.
Личная жизнь на то и личная, чтобы в нее никто нос свой не совал. Я ее люблю как прекрасную теннисистку.
Мне все равно, с кем живет Элтон Джон, если он пишет прекрасные песни, или Томас Дэйли, если он здорово прыгает в воду. Это их личное дело, как и личное дело Дарьи Касаткиной.
Я как приверженец замечательной старомодной сексуальной ориентации за нее очень рад», – сказал Губерниев.
Касаткина после каминг-аута выложила фото с фигуристкой Забияко: «💜»