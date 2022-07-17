Заслуженный военный летчик России Владимир Попов назвал возможные причины крушения на Камчатке вертолета Robinson, которым управлял экс-биатлонист .

16 июля вертолет под управлением Малиновского вылетел из Мильково, но в назначенное время не вышел на связь. Утром 17 июля воздушное было найдено сгоревшим, никто из находившихся на борту не выжил.

«Когда полеты происходят в горах, а все-таки Robinson – это легкий вертолет, можно столкнуться с разными потоками воздуха.

Эргономические качества и характеристики воздушного судна могут быть подвержены большим восходящим и нисходящим потокам воздуха, которые встречаются, как правило, сразу же в двух плоскостях. То есть на близком расстоянии идут как бы воздушные трубы – одна строго вниз, а другая, рядом же, поднимается строго вверх.

«Дыхание» вулкана Узон может создавать большую вероятность термических потоков. Поскольку вулкан и его жерло «живут», как мы говорим, своей жизнью и он как бы выплескивает горячие потоки воздуха постоянно, что зимой, что летом, что в конце суток, что утром.

И, может быть, если неосторожно выполняли полеты без учета ветровых составляющих – откуда дул основной ветер, допустим, какие были условия от соседних вершин, то конвенция может меняться, и турбулентность действительно может где-то возникать больше, а где-то вообще уходить на нет», – сказал Попов.

Летчик отметил, что попадание воздушного судна в такие условия может привести к затруднительному управлению полетом.

«Вплоть до того, что он может где-то уходить в неуправляемый поток, то есть будет не хватать оборотов несущего и рулевого винтов, чтобы управлять полетом и понимать, как он проходил минутой раньше или 30 секундами раньше, поскольку турбулентность за счет термических потоков и просто перемешивания воздуха могла влиять очень сильно.

С учетом еще того, что мог быть не очень большим опыт самого пилота, то он мог не распознать такие метеорологические явления. Он мог вообще о них не знать, поскольку, если он учился летать где-то на равнинах, то есть на обычных аэродромах, то он был не знаком с особенностями полета в горной местности.

Когда ты полетал с опытным инструктором, с хорошим специалистом, который может показать тебе нюансы и дать попробовать, как это чувствуется в полете. Одно дело читать в теории или наблюдать, когда кто-то летает, и другое – когда ты сам полетаешь», – добавил эксперт.

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