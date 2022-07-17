Анатолий Хованцев: «Малиновский был одним из самых перспективных юниоров. Он отличался, прежде всего, самоотдачей на тренировках»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев выразил соболезнования в связи с гибелью биатлониста Игоря Малиновского в авиакатастрофе на Камчатке..

«Хочу выразить свои соболезнования отцу и родственникам, всей биатлонной семье. Он был одним из самых перспективных биатлонистов-юниоров. Реализовал себя в юниорах так, как никто другой.

Когда я работал, он отличался, прежде всего, самоотдачей на тренировках. Порой это было не к месту, накладывало свой отпечаток на результат. Но он был целеустремленный.

Про пилотирование рассказывал ярко. Жаль, что уходят именно такие люди, которые отдаются идее и стараются выполнить цель любой ценой», – сказал Хованцев.

Малиновский – пятикратный чемпион мира среди юниоров. Он совмещал спорт и учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации, который закончил в апреле этого года.

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