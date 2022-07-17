Томшин о Малиновском: «Когда смерть приходит к человеку, которого давно знаешь, который был молод и здоров, – это шокирует. Мы должны быть внимательны к нашим жизням»

Биатлонист Василий Томшин выразил соболезнования в связи с гибелью Игоря Малиновского в авиакатастрофе на Камчатке.

«Когда смерть приходит к человеку, которого ты хорошо и давно знаешь, к человеку, который был молод и здоров, к человеку, который был полон энергии и мечтаний, – это шокирует.

Игорю мы уже не можем помочь сохранить жизнь, но мы можем попытаться помочь в этом себе, своим близким и окружающим нас людям. Мы можем и должны смотреть по сторонам, когда мы пешеходы, не спешить и выполнять только безопасные маневры, когда мы водители.

Мы должны быть внимательны и аккуратны к нашим жизням. Я не представляю всю ту боль, которую принесла эта смерть, но я хочу чтобы она не прошла напрасно. Светлая память, Игорь...» – написал Томшин в соцсети, опубликовав совместное фото с Малиновским.

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