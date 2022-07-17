Валерий Польховский: «Малиновский был одним из самых талантливых среди молодого поколения. Перед ним всегда стояла цель быть только первым»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал известие о гибели биатлониста Игоря Малиновского в авиакатастрофе на Камчатке.

«Игорь был талантливым парнем, талантливым биатлонистом и прекрасным человеком. Он всегда мечтал о небе, хотел летать, эта мечта не покидала его с детства.

В биатлоне ему прочили большой успех, он был одним из самых талантливых и перспективных среди молодого поколения ребят.

Мы с ним частенько пересекались на сборах, перед ним всегда стояла цель быть только первым.

Биатлонное сообщество скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря», – сказал Польховский.

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