Виктор Майгуров: «Часть медалей Пекина-2022 наши биатлонисты и лыжники выиграли на мазях российского производства»

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что биатлонисты и лыжники завоевали несколько медалей Олимпиады-2022 на мазях и парафинах российского производства.

«Часть олимпийских медалей Пекина-2022 российские биатлонисты и лыжники выиграли на мазях и парафинах отечественного производства», – сказал Майгуров.

На Играх в Пекине сборная России по биатлону завоевала одно серебро и три бронзы. Российские лыжники взяли 11 наград (4-4-3).

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?

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