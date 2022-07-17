Херманн об отмене вычетов худших гонок: «Это позитивное изменение. Если вы хотите выиграть общий зачет, нужно быть лучшим на протяжении всего сезона»

Олимпийская чемпионка по биатлону рассказала, что выйдет замуж в сентябре, а также оценила нововведения в системе начисления очков на Кубке мира.

– Как началась подготовка к новому сезону?

– Май был довольно сложным. Вдобавок к обычным тренировкам у меня было много личных дел. Мы с моим женихом Томасом Виком планируем строительство дома и свадьбу в сентябре. Тем не менее, я выполнила тренировки без каких-либо проблем. Все идет по плану, я смогла реализовать все, что планировала.

– Ходили слухи, что ты завершишь карьеру. Ты рассматривала этот вариант?

– Я никогда не задумывалась о завершении карьеры. Я была полностью сосредоточена на Олимпийских играх. После Пекина я была в потоке и просто фокусировалась на спорте. Я была немного удивлена тем, что меня постоянно спрашивали о возможном уходе из спорта. Эта тема была поднята извне, сама я об этом не задумывалась.

– Какие цели ты ставишь перед собой в предстоящем сезоне?

– Стабильность – это ключевой момент, над которым я работаю. Это относится прежде всего к стрельбе. Хочу стрелять так же стабильно, как в последней трети сезона. Это требует тяжелой работы и не придет само по себе.

– Многое изменилось в регламенте Кубка мира. В будущем за первое место будет начисляться больше очков, а отбрасываемых результатов не будет. Как ты относишься к этим изменениям?

– Мне нравятся перемены. По опыту в лыжных гонках я знаю, что бывает соответствующее количество очков за самые высокие места. Тот факт, что больше не будет вычетов, рассматриваю как позитивное изменение. Никогда не была поклонницей этого правила. Если вы хотите выиграть общий зачет Кубка мира, нужно быть лучшим на протяжении всего сезона. Каждый результат должен учитываться.

До сих пор риск, связанный с участием в каждой гонке, не вознаграждался по достоинству. Из-за вычетов всегда была возможность пропустить гонки без каких-либо последствий. Это не соответствует моему представлению о том, каким должен быть мира.

– Чемпионат мира больше не является частью Кубка мира. Может ли пропасть спортивная борьба за пределами пьедестала?

– В лыжных гонках результаты ЧМ не включаются в зачет Кубка мира. Так что для меня в этом нет ничего нового. Я всегда хочу показать на чемпионате мира лучший результат, независимо от того, идет ли речь о медалях или местах, – сказала Херманн.

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