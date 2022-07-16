Знакомый Малиновского о пропаже вертолета на Камчатке: «Игорь там, не позвонил. У него был с собой спутниковый телефон»

Теги сборная России происшествия Игорь Малиновский Биатлон

Знакомый экс-биатлониста Игоря Малиновского подтвердил информацию, что спортсмен пилотировал вертолет Robinson, пропавший на Камчатке. 

«Их вертолет. Игорь там, не позвонил, насколько я знаю. У него спутниковый телефон с собой был», – сказал знакомый спортсмена «Р-Спорту».

Вертолет Robinson, который следовал из долины Узон в село Мильково, перестал выходить на связь около двух часов дня по местному времени. На борту находились три (по другим источникам – четыре) человека.  

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту пропажи воздушного судна. На данный момент поиски отложены до утра из-за плохой видимости.

На Камчатке пропал вертолет, которым управлял биатлонист Игорь Малиновский

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