Поиски пропавшего вертолета, которым управлял Малиновский, отложены до утра из-за плохой видимости

Теги сборная России происшествия Игорь Малиновский Биатлон

Поиски пропавшего на Камчатке вертолета Robinson, которым управлял экс-биатлонист, пятикратный чемпион мира Игорь Малиновский, отложены до утра из-за плохой видимости.

Вертолет следовал из долины Узон в село Мильково. На борту предположительно находились четыре человека – пилот и три пассажира.

Ранее сообщалось, что пилот перестал выходить на связь около двух часов дня по местному времени – прошло уже около десяти часов.

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту пропажи вертолета. 

На Камчатке пропал вертолет, которым управлял биатлонист Игорь Малиновский

 

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