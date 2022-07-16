Поиски пропавшего вертолета, которым управлял Малиновский, отложены до утра из-за плохой видимости

Поиски пропавшего на Камчатке вертолета Robinson, которым управлял экс-биатлонист, пятикратный чемпион мира Игорь Малиновский, отложены до утра из-за плохой видимости.

Вертолет следовал из долины Узон в село Мильково. На борту предположительно находились четыре человека – пилот и три пассажира.

Ранее сообщалось, что пилот перестал выходить на связь около двух часов дня по местному времени – прошло уже около десяти часов.

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту пропажи вертолета.

На Камчатке пропал вертолет, которым управлял биатлонист Игорь Малиновский