Игорь Малиновский: «У меня еще не было заключительной гонки. Конечно, это уже не будет большой спорт, но совсем со спортом я не завязал»

Пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский рассказал об увлечении авиацией и дальнейших спортивных планах.

В апреле спортсмен сообщал, что стал пилотом вертолета.

– Так в какой момент ты все-таки принял решение оставить спорт и сосредоточиться на вертолетах?

– Ну, скажем так… В один из ненастных дней во время учебно-тренировочного сбора я проснулся с желанием летать. Это было видение или что-то вроде того, где мне было сказано: если ты сейчас не успеешь закончить свой летный колледж, то не успеешь уже никогда.

Не сможешь получить свое долгожданное пилотское удостоверение и вообще пилотом вряд ли когда-нибудь уже станешь. Я проснулся и задумался: спорт – это, конечно, классно, но рано или поздно ему приходит конец. А дальше что? А дальше-то я хотел был пилотом.

Пилоты, впрочем, как и спортсмены, люди суеверные, поэтому я поддался этому провидению и переключился на авиацию. И, оглядываясь назад, понимаю, что сделал все вовремя – сейчас с летным делом у нас в стране большие проблемы.

Во-первых, накладывают санкции на вертолеты. И хотя я учился на отечественную модель, но в процессе обучения мы проходили и промежуточный тип, например, Eurocopter, а он иностранного производства, и сейчас с ним уже проблемы. Так что я сделал этот выбор очень своевременно, сумел в последний вагон запрыгнуть.

– Какая гонка у тебя была заключительной в карьере?

– У меня еще не было заключительной гонки. Я не собираюсь полностью завязывать со спортом, буду продолжать выступать на местных краевых соревнованиях. Конечно, это уже не будет большой спорт, но совсем со спортом я не завязал, – рассказал Малиновский.

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