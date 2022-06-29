Васильев об ужесточении контроля за оборотом оружия: «К биатлону эти ограничения отношения не имеют, мы используем нарезное оружие, которое не попало в список»

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что ужесточение контроля за оборотом оружия не отразится на биатлоне.

С 29 июня в России не допускается приобретение огнестрельного оружия гражданами РФ, не достигшими возраста 21 года, если они не прошли либо не проходят службу в государственных военизированных организациях, не осуществляют трудовую деятельность с использованием оружия, не занимаются стрелковым спортом, а также не являются представителями коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Гражданам Российской Федерации, впервые приобретающим огнестрельное оружие, в течение первых двух лет владения им запрещается приобретение, хранение и использование огнестрельного оружия, имеющего более двух стволов или магазин (барабан).

«Без оружия биатлон не может развиваться, и не только биатлон, но еще и пулевая стрельба. Сейчас мастер спорта может без ограничений его приобрести.

К нашему виду спорта эти ограничения отношения не имеют, потому что мы используем нарезное оружие, которое не попало в список.

В целом в спорте, за исключением стендовой стрельбы, используется именно этот вид оружия», – сказал Васильев.