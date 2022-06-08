Николай Лопухов: «В биатлоне постоянно склоки и неурядицы, бесконечный поток негатива от Тихонова и Васильева. Сколько можно?»

Бывший тренер сборной России Николай Лопухов поделился мнением о проблемах российского биатлона.

– Биатлону сейчас страшно не хватает доброжелательности и взаимопонимания. Внимательно смотрю за происходящим в лыжном спорте. У них ведь тоже хватает организационных сложностей и проблем.

Но там единая система руководства – сор не выносится из избы, никому не позволяется поливать тренеров, даже если у их групп спад. От сборной постоянно идет позитив.

В биатлоне все наоборот – только склоки и неурядицы. Это большая проблема. Спортсмены, тренеры, эксперты — все постоянно в этих дрязгах. Бесконечный поток негатива идет от и . Сколько можно?

– Именно это губит биатлон?

– Да сами высказывания, конечно, нет. Но для общего блага было бы куда полезнее, если бы такие авторитетные и уважаемые в биатлоне люди, как те же Тихонов и Васильев, стремились помочь, а не критиковать всех подряд.

Есть еще принципиальный момент. В последние годы сильно подорвали авторитет тренера.

Хотя именно тренер при правильной системе играет первостепенную роль в успехах. Это воспитатель, методист, архитектор всего процесса. Поймите, его не должны любить все спортсмены. Это невозможно.

– Даже так?

– А как любить человека, который постоянно заставляет? Зарядка, тренировка, вечерняя, тренаж – и так от сбора к сбору. Нагрузки страшные. И атлет иной раз ненавидит наставника – такова человеческая природа.

Ведь его лишают комфорта, возможности лишний раз отдохнуть. Боготворить того, кто изо дня в день гонит тебя на объемные тренировки, – против человеческой природы. Но это все можно преодолеть, если изначально есть вера в тренера, – сказал Лопухов.