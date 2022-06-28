«После стольких лет работы меня отстранили по-бессовестному и даже не поблагодарили». Захаров покинул пост старшего тренера ХМАО-Югры

Заслуженный тренер России по биатлону Валерий Захаров сообщил об отстранении с должности старшего тренера сборной ХМАО-Югры.

«Наш главный тренер Евгений Редькин, который лишился в округе всех других должностей, решил обновить тренерский штаб. В итоге вместо меня на должность старшего тренера был приглашен Сергей Коновалов.

Кроме того, пригласили еще двух тренеров пенсионного возраста, поэтому оправдывать мое отстранение возрастом бессмысленно (Захарову 72 года – Sports.ru). Идти жаловаться губернатору я не хочу. Обидно, что после стольких лет работы в округе меня отстранили по-бессовестному и даже не поблагодарили.

В этом году я выиграл чемпионат России для Югры с отрывом в 1000 очков от второй команды. Сколько я там работаю, столько никогда не выигрывал. Кроме того, в составе сборной России шесть моих спортсменов. Думал, поработаю еще год-другой и буду заканчивать, а получилось все так некрасиво», – рассказал Захаров.