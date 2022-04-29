Пресс-атташе СБР: «К календарю всероссийских соревнований на сезон-2022/23 добавятся матчевые встречи сборных России и Беларуси»

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) раскрыл подробности формирования календаря соревнований сезона-2022/23.

«Почитал комментарии под новостью про наш проект календаря всероссийских соревнований на сезон-2022/23. Вот что хочу пояснить: к всероссийскому календарю еще добавятся международные соревнования – условно обозначу их матчевыми встречами сборных России и Беларуси, но название будет иным.

Окончательный формат этих соревнований, места проведения, количество участников, регламент, а также другие сопутствующие формальности сейчас сводит воедино рабочая группа СБР и БФБ. Она уже провела одно очное заседание в Москве, и теперь продолжает свою работу онлайн.

По предварительным прикидкам таких соревнований/этапов будет шесть, включая роллеры. Чтобы сборники обеих стран могли выступать и там, и там, пересекаться по времени с КР или ЧР международные старты, разумеется, не будут. Их география будет шире и не только за счет Беларуси, и именно эти старты формально откроют летний сезон.

Белорусские спортсмены на КР и ЧР (а также в юниорских соревнованиях) выступать, конечно, смогут, просто там сборная Беларуси будет соревноваться не со сборной России, а с командами наших регионов, как это было недавно в Уфе и Тюмени. Как только все будет утверждено, тут же все опубликуем», – написал Аверьянов.

СБР опубликовал проекты календарных планов российских соревнований по биатлону сезона-2022/23