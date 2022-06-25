Павел Ростовцев: «Мне предлагали участвовать в акциях в поддержку Украины. Я ответил, что давал присягу России, не могу участвовать и идти против нашего президента»

Павел Ростовцев рассказал о предложении поучаствовать в акциях в поддержку Украины.

– Вы общаетесь с коллегой по женской сборной тех времен ?

– Мы с ним остались в хороших отношениях. Не скажу, что мы часто общаемся после всем известных событий, но Вольфганг мне писал, что, несмотря на дрянное время, у нас останутся хорошие отношения. Это дорогого стоит.

Мне предлагали участвовать в каких-то акциях в поддержку Украины. Нужно было сфотографироваться с каким-то знаком, дать комментарии, но я ответил, что являюсь подполковником запаса и давал присягу России, а потому не могу участвовать в этой акции и идти против нашего президента. Это моя позиция офицера и россиянина, – сказал трехкратный чемпион мира по биатлону.