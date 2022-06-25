Павел Ростовцев: «Если бы Пихлера ценили и понимали 10 лет назад, был бы и другой результат. У нас не было никакой поддержки в СМИ в то время»

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером женской сборной России Вольфгангом Пихлером.

– Почему опыт Пихлера не использовали активно в российском биатлоне?

– Если бы его ценили и понимали 10 лет назад, у нас был бы и другой результат. У нас не было никакой поддержки в СМИ в то время.

– Мы с Вольфгангом также много общаемся, и мне приятно, что этот человек всегда готов объяснить свою позицию и привести нужные аргументы. Вас он сразу убедил в верности выбранного пути?

– Да, у нас и сейчас остались хорошие отношения, как и со всеми сотрудниками, которые работали в нашей команде. Я имею ввиду доктора Алексея Лагуточкина, массажиста и спортсменок. Ольга Зайцева и Яна Романова многое прошли в своей жизни, но они с теплотой вспоминают три года нашей совместной работы.

Это были одни из самых моих прекрасных лет после окончания спортивной карьеры, когда работа приносила огромное удовольствие. Мне Вольфганг еще тогда говорил, что так профессионально, как работали мы, не работал никто. Это не было лестью или психологической обработкой, чтобы я поверил в свои силы. Он говорил искренне.

Спустя 8 лет я могу только повторить, что работа с Вольфгангом приносила мне громадное удовольствие. К сожалению, у него не получилось сделать все для нашего биатлона, что он задумывал и на что был способен, – рассказал Ростовцев.