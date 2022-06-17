Глава федерации биатлона Татарстана: «Зарплата Майгурова составляет примерно 500 тысяч рублей. Тренеры не получают и близко к сотне тысяч»

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Глава федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов заявил, что зарплата президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова составляет около 500 тысяч рублей. 

«Его зарплата составляет примерно 500 тысяч рублей в месяц. При том, что тренеры и иной персонал не получают и близко к сотне тысяч.

Я считаю такую зарплату главы СБР слишком завышенной. Это касается и исполнительного директора Александра Пака, который, по моим данным, зарабатывает 350 тысяч рублей. Не исключены и дополнительные выплаты.

Использовать лично для себя средства, которые поступают от министерства спорта РФ и спонсоров, считаю неправильным», – сказал Нугманов.

😱 На босса нашего биатлона посыпались жалобы в прокуратуру – обвиняют в растрате и «баснословной зарплате». Мы расспросили обе стороны

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