Глава федерации биатлона Татарстана: «Зарплата Майгурова составляет примерно 500 тысяч рублей. Тренеры не получают и близко к сотне тысяч»

Глава федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов заявил, что зарплата президента Союза биатлонистов России ( ) составляет около 500 тысяч рублей.

«Его зарплата составляет примерно 500 тысяч рублей в месяц. При том, что тренеры и иной персонал не получают и близко к сотне тысяч.

Я считаю такую зарплату главы СБР слишком завышенной. Это касается и исполнительного директора , который, по моим данным, зарабатывает 350 тысяч рублей. Не исключены и дополнительные выплаты.

Использовать лично для себя средства, которые поступают от министерства спорта РФ и спонсоров, считаю неправильным», – сказал Нугманов.

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