Майгуров о жалобе на себя в прокуратуру: «По тому, кто и что говорит, с какой периодичностью появляются новости, видно, что все это спланировано»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) назвал рабочим моментом жалобу на себя в прокуратуру.

– Я бы назвал это рабочим моментом. Более того, меня эта ситуация не напрягает. Я бы даже хотел, чтобы это письмо действительно попало в прокуратуру, чтобы его приняли, зарегистрировали. Чтобы после этого я мог четко расставить все точки над i и показать своим оппонентам, что та информация, которой они руководствовались, не соответствует действительности.

– В вашей карьере такое происходит впервые?

– Я уже в третий раз буду участвовать в выборах президента СБР, но с подобной ситуацией действительно прежде не сталкивался. Хотя не сказать, что она неожиданна. По тому, кто и что говорит, с какой периодичностью и в каких СМИ появляются те или иные новости, видно, что все это спланировано.

– Вообще-то мне казалось, что о подобных претензиях руководитель отрасли должен узнавать напрямую, а не из прессы. Для вас это не выглядит странным?

– Для меня многие претензии, которые сейчас вылились в прессу, выглядят странными. Если мы сделаем открытым бюджет федерации, у нас что, станет от этого больше денег? Или мы должны публиковать на сайте каждый платёж? Не уверен.

Существует протокол правления, которое утвердило бюджет, и мы готовы по первому же запросу предоставить полный финансовый отчет каждому члену СБР, в чем проблема? Получается, нас просто пытаются втянуть в скандал.

Те новости, которые мы публикуем на своем сайте, носят исключительно текущий характер. И даем мы их с единственной целью: донести до людей информацию о том, что удалось сделать за неполные два с половиной года, что я занимаю пост президента , – сказал Майгуров.

😱 На босса нашего биатлона посыпались жалобы в прокуратуру – обвиняют в растрате и «баснословной зарплате». Мы расспросили обе стороны