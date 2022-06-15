СБР погасил долги в 28 млн рублей за два года президентства Майгурова

Союз биатлонистов России (СБР) погасил долги в 28 млн рублей за два года президентства Виктора Майгурова.
Об этом сообщается в справке о работе Майгурова, которую сегодня разослали всем региональным федерациям.
Майгуров возглавляет СБР с 2020 по 2022-й. Сейчас он намерен переизбраться на новый срок.
Также в справке сообщается, что за этот период:
• В досудебном порядке решены все споры с Московской пивоваренной компанией и Россельхозбанком.
• Заключено многолетнее соглашение с генеральным спонсором – ПАО «Газпром».
• Выстроена структура сборной команды России по тренерам и специалистам от юношеской до основной команды России, что привело, в том числе, к положительным результатам на главном спортивном старте (имеются в виду четыре медали на Олимпиаде-2022 в Пекине – Sports.ru).
• Разработана и утверждена Программа развития биатлона в РФ до 2026 года. Мероприятия по программе реализуются согласно дорожной карте.
• Налажена антидопинговая работа. В ежегодном рейтинге РУСАДА СБР занимает первое место.
• Проведена работа по PR политике СБР, в том числе – наладили взаимоотношения с ведущими спортивными СМИ, освещающими биатлон, по принципу максимальной открытости.
• Достигнут большой прогресс в восстановлении полноправного членства в Международном союзе биатлонистов (IBU). Выполнены все критерии, зависящие от СБР. В сезоне 2021-2022 года снова начали получать финансовую поддержку от международной федерации. Впервые в этом сезоне получили субсидию от IBU на проведение детских соревнований в размере 20 тысяч евро.
Данные средства были предусмотрены для софинансирования соревнований, проводимые федерацией биатлона Московской области.
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