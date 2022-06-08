Каминский о переходе Халили и Серохвостова в группу Истомина: «Аргументов у них в основном не было. Я сказал, что не хочу тратить нервы»

Старший тренер сборной России по биатлону прокомментировал уход и из своей группы.

Спортсмены готовятся к сезону в группе .

«Нормальные отношения. У Истомина своя группа, у меня – своя, разные работы, но немного пересекаемся.

Артем был очень важным звеном в нашей команде, я тоже строил определенные планы в связи с его использованием в команде. Сегодня это нереально, он пошел своим путем, как он захотел.

С Каримом Халили мы очень много общались, и в конце концов он принял такое решение, но я не очень удовлетворен его аргументами, которых практически не было.

Если говорить о Серохвостове, то там аргументов в основном не было. У него уже было согласовано с Майгуровым, поэтому я даже не стал обсуждать.

Я спросил, принял ли он решение или хочет моего совета? Он сказал, что принял решение. На это я ответил, что тогда нам не очень разговаривать, так как я не хочу тратить свои нервы», – сказал Каминский.

Наша сборная по биатлону – лабиринт: команду разбили на 4 группы, Бабиков (опять!) сменил тренера, от Шашилова все разбежались