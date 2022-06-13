Губерниев о жалобе на Майгурова: «Знаю, что у регионов есть вопросы к руководству СБР – это нужно решать в правовом поле»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что члены совета Союза биатлонистов России (СБР) подали жалобу в прокуратуру на главу организации .

«Если отправили в прокуратуру, то должно быть расследование. Если там есть факты злоупотребления и это будет доказано, то это одна история. Я знаю, что у регионов и многих представителей есть вопросы к руководству СБР в том числе – это нужно решать в правовом поле.

Я не могу ничего предположить – предполагает прокуратура, а потом суд, если это административное дело, например. Если это направлено в прокуратуру, то будем ждать процессуальных действий со стороны органов надзора. Однако это неприятный звонок в преддверии выборов в , – сказал Губерниев.