Ольга Зайцева: «Жалоба на Майгурова – попытка вставить ему палки в колеса. Это ненормальное явление, но во время выборов так делают»

Двукратная олимпийская чемпионка прокомментировала информацию о том, что члены совета Союза биатлонистов России ( ) подали жалобу в прокуратуру на главу организации .

«Это попытка вставить палки в колеса Майгурову – сто процентов. Даже не могу предположить, что в делах, о которых там пишут, замешан Виктор Майгуров.

Происходят выборы – это естественная предвыборная кампания. Все знают, что она бывает такая и так делается. Это ненормальное явление, но во время выборов так делают. Это не красит наш биатлон. Видимо, они думают, что красит. Они думают, что Виктора обезоружат.

Думаю, Виктор обратит на это внимание по закону, но его не убьет психологически. Он будет дальше бороться. Странные люди.

Считаю, что это дело рук кампании, причем очень дурацкой кампании. Это говорит, за кого этот человек, а также об их дальнейшей работе. Получается, он за другого представителя. Это плохая игра, и она ни к чему хорошему не приведет. Зря они так делают», – сказала Зайцева.