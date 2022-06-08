Васильев о том, почему не выдвинул свою кандидатуру на пост главы СБР: «Решил не брать этот груз на себя. Это огромная ноша, тащить которую непросто»

Двукратный олимпийский чемпион в объяснил, почему решил не принимать участие в выборах президента Союза биатлонистов России (СБР)

«Многие знакомые из биатлонной среды предлагали мне выдвинуть кандидатуру на пост президента СБР. Однако после определенных раздумий я предпочел этого не делать.

Одна из главных причин – ситуация, которая сейчас сложилась как в нашей стране, так и во всем мире. В этих условиях глава любой организации взваливает на себя огромную ношу, тащить которую очень непросто.

Я – человек ответственный, привык отвечать за дело, которым занимаюсь. Поэтому и решил этот груз на себя не брать.

Вопросами финансирования всегда занимается президент. Чтобы коллектив плодотворно работал, его нужно накормить. Однако денег обычно не хватает, для нормальной работы федерации и функционирования сборных нужны дополнительные средства.

Но как привлекать спонсоров в нынешней политической и экономической ситуации?! Лично у меня нет ответа на этот вопрос», – сказал Васильев.

Выборы президента пройдут 23 июня. В них участвуют действующий глава организации и вице-президент .