Васильев о том, почему не выдвинул свою кандидатуру на пост главы СБР: «Решил не брать этот груз на себя. Это огромная ноша, тащить которую непросто»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Дмитрий Васильев Алексей Нуждов Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в объяснил, почему решил не принимать участие в выборах президента Союза биатлонистов России (СБР)

«Многие знакомые из биатлонной среды предлагали мне выдвинуть кандидатуру на пост президента СБР. Однако после определенных раздумий я предпочел этого не делать.

Одна из главных причин – ситуация, которая сейчас сложилась как в нашей стране, так и во всем мире. В этих условиях глава любой организации взваливает на себя огромную ношу, тащить которую очень непросто.

Я – человек ответственный, привык отвечать за дело, которым занимаюсь. Поэтому и решил этот груз на себя не брать.

Вопросами финансирования всегда занимается президент. Чтобы коллектив плодотворно работал, его нужно накормить. Однако денег обычно не хватает, для нормальной работы федерации и функционирования сборных нужны дополнительные средства.

Но как привлекать спонсоров в нынешней политической и экономической ситуации?! Лично у меня нет ответа на этот вопрос», – сказал Васильев.

Выборы президента СБР пройдут 23 июня. В них участвуют действующий глава организации Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов

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