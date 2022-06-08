Васильев о том, почему не выдвинул свою кандидатуру на пост главы СБР: «Решил не брать этот груз на себя. Это огромная ноша, тащить которую непросто»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в объяснил, почему решил не принимать участие в выборах президента Союза биатлонистов России (СБР)
«Многие знакомые из биатлонной среды предлагали мне выдвинуть кандидатуру на пост президента СБР. Однако после определенных раздумий я предпочел этого не делать.
Одна из главных причин – ситуация, которая сейчас сложилась как в нашей стране, так и во всем мире. В этих условиях глава любой организации взваливает на себя огромную ношу, тащить которую очень непросто.
Я – человек ответственный, привык отвечать за дело, которым занимаюсь. Поэтому и решил этот груз на себя не брать.
Вопросами финансирования всегда занимается президент. Чтобы коллектив плодотворно работал, его нужно накормить. Однако денег обычно не хватает, для нормальной работы федерации и функционирования сборных нужны дополнительные средства.
Но как привлекать спонсоров в нынешней политической и экономической ситуации?! Лично у меня нет ответа на этот вопрос», – сказал Васильев.
Выборы президента СБР пройдут 23 июня. В них участвуют действующий глава организации Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.