«Не понимаю, когда люди, в жизни никого не воспитавшие, начинают выражать претензии». Зайцева на слова мужа Нигматуллиной о Майгурове

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева высказалась о разногласиях между Ульяной Нигматуллиной и Виктором Майгуровым.

Муж и тренер спортсменки Ильшат Нигматуллин ранее сообщил, что глава СБР отказался помочь ей с вопросами по условиям проживания в Пекине во время Олимпиады.

«Я не понимаю, когда люди, никогда в жизни никого не воспитавшие, начинают выражать претензии к кому бы то ни было. В том, что Ульяна уехала из Пекина с двумя медалями, есть заслуга нынешнего руководства СБР, в том числе президента Виктора Майгурова.

Спортсмены были обеспечены всем необходимым, провели отличную подготовку, получили прекрасно подготовленный инвентарь. Да и медали свои Ульяна взяла в эстафетах, где, помимо нее, бежали еще по три спортсмена, вклад которых в награды оказался как минимум не меньше.

Почему эти вопросы не возникали раньше, а задаются только сейчас, когда до выборов президента СБР осталось две недели? Видно, что такие вот «тренеры» просто «заряжены» на то, чтобы именно сейчас лить потоки грязи. Удобно же, правда?

Индивидуальная подготовка не была согласована? А были гарантии, что на своей индивидуальной подготовке Ульяна попала бы в олимпийскую команду? Некрасиво это. Я знаю Майгурова очень давно. Он очень дипломатичный и тактичный человек, отвечать на такие слова точно не будет.

Если бы от меня зависело, я бы не отпускала спортсменов на индивидуальную подготовку по многим причинам. Молча тренируйтесь в команде, и все. У вас все есть. Комнату отдельную? А ты трехкратная олимпийская чемпионка? Даже во времена Михаила Прохорова (бывшего президента СБР) такого не было. Хочешь что-то особенное – возьми сам и заплати», – сказала Зайцева.

«Патриотизм никак не ценится». Наша биатлонистка получила меньше миллиона за медаль Олимпиады – и ей обидно