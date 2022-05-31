Карим Халили: «Программа в Сочи? Тренироваться, работать, совершенствоваться. Все время поддерживаем связь с Истоминым»

Российский биатлонист рассказал о совместной работе с на сборе в Сочи.

Ранее оба спортсмена перешли из группы Юрия Каминского к .

Группа Истомина вчера завершила сбор в Терсколе. Серохвостов и Халили присоединятся к команде в Раубичах в июне.

– Сейчас ты в спарринге с Даней. Есть, наверное, плюсы и минусы. Что думаешь по этому сотрудничеству?

– Я думаю, что здесь должно быть больше плюсов. Будем работать, а там посмотрим.

Бывает, когда ты много находишься с каким-то человеком на сборах, особенно когда накапливается утомление в летний период, ты уже никого и ничего видеть не можешь.

Но мы, в принципе, довольно открыты друг с другом и, если что-то не нравится, мы можем спокойно в свободной форме друг другу высказать, поэтому я думаю, что у нас проблем возникнуть не должно. Перерывы между сборами будут помощью.

– На сборе у вас есть время, когда вы не пересекаетесь?

– Практически 24 часа вдвоем, потому что тренируемся вместе и живем вместе. Только если вечером куда-то разойтись, поговорить по телефону.

– Какая у вас программа в Сочи?

– Тренироваться, работать, совершенствоваться.

– Насколько плотный контакт у вас с Артемом Евгеньевичем?

– Очень плотный. Каждый день созваниваемся. Вечером 100 процентов созваниваемся, но, бывает, и днем, если нужны какие-то корректировки по погоде, или обсудить прошедший день, следующий день. Поэтому все время связь поддерживаем, и все в рабочем режиме, – сказал Халили.