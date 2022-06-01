Артем Истомин: «Халили и Серохвостов – самодисциплинированные спортсмены. Я не переживаю за то, что они работают отдельно от команды»

Тренер Артем Истомин поделился мнением о работе Карима Халили и Даниила Серохвостова в его группе.

– Вы пошли на смелый эксперимент, создав впервые в истории отечественного биатлона смешанную группу. Учитывали аналогичный опыт зарубежных команд или подобных групп в российских лыжных гонках?

– Конечно, я учитываю различный опыт. Не скажу, что негативно к этому отношусь. Считаю, что для девушек это будет преимуществом. Другое дело, что команда становится достаточно большой для группы из двух тренеров, поэтому мы будем привлекать дополнительных специалистов для работы в команде. Халили и Серохвостову вдвоем будет сложнее, но они друг друга дополняют в тренировочном процессе.

По тому, как они работают на сборе в Сочи, я заметил, что это самодисциплинированные спортсмены. Я не переживаю за то, что они работают отдельно от команды. Всю свою работу они знают. Все эти упражнения мы с ними уже выполняли. Не думаю, что это будет проблемой для них, но это будет пользой для спортсменок. У нас есть девушки как опытные и титулованные, так и менее титулованные, которые будут тянуться за лидерами. Вся команда будет от этого получать только преимущество.

– Под привлечением третьего тренера вы имеете ввиду постоянного члена вашего штаба или разовые привлечения других специалистов на тренировочные сборы?

– В том числе и привлечение других специалистов на отдельные сборы. Но при этом я надеюсь, что нам добавят третьего тренера в группу, потому что недостаточно двух специалистов на десять человек. Хотя бы на рубеже здесь должны работать вдвоём, а помимо этого один человек должен находиться на трассе.

– Этим третьим специалистом может стать ?

– Возможно, и он. Но это нужно ещё с руководством согласовать. Конечно, мы предложим все кандидатуры, но вопрос ещё в том, сможет ли нам Минспорта дать это дополнительное место.

– Можно сказать, что на переход Халили и Серохвостова в вашу группу повлияли ваши хорошие личные отношения, которые сложились ещё в мужской сборной?

– Что значит личные отношения? У меня со всеми спортсменами, и не только нашей команды, достаточно хорошие отношения. Они и так могут ко мне обратиться за помощью. Молодые спортсмены из групп Каминского и Башкирова и сейчас могут ко мне обратиться за помощью, и я им, если нужно, помогу.

Я понимаю, что вы можете намекать на возможные дружеские отношения. Я к ним, как и ко многим другим, действительно хорошо отношусь, но в тренировочном процессе в мужской команде я был очень требовательным к ним. Даже сильнее, чем любой другой тренер. У нас даже случались рабочие ссоры, и это абсолютно нормально. Бывают ситуации, когда спортсмену тяжело в тренировочном процессе, и нужно помочь заставить его преодолеть себя, – сказал Истомин.

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