Лариса Куклина: «Я не достигла поставленных целей, ужасное разочарование в самой себе. Но все равно благодарна тому, что имею!»

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о своих нереализованных целях.
«Что же дальше?» Часто задаваемый вопрос в последнее время.
Да, я не достигла поставленных целей… Боль… Ужасное разочарование в самой себе.💔
Но все равно благодарна тому, что имею! Время покажет, что и как дальше», – написала Куклина в соцсетях.
К новому сезону биатлонистка готовится в группе Артема Истомина.
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