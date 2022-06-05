Лариса Куклина: «Я не достигла поставленных целей, ужасное разочарование в самой себе. Но все равно благодарна тому, что имею!»

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о своих нереализованных целях.

«Что же дальше?» Часто задаваемый вопрос в последнее время.

Да, я не достигла поставленных целей… Боль… Ужасное разочарование в самой себе.💔

Но все равно благодарна тому, что имею! Время покажет, что и как дальше», – написала Куклина в соцсетях.

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