Матвей Елисеев: «Пока врачи запрещают мне тренироваться в полную силу. Присутствия духа не теряю, выполняю все предписания, чтобы быстрее вернуться»

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Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о состоянии здоровья. 

– К сожалению, пока врачи запрещают мне тренироваться в полную силу. Сначала полтора месяца был полный запрет, потом следующие полтора месяца кардиолог дал рекомендацию проводить не больше шести тренировок в неделю по полтора часа на пульсе до 120.

Потом пришло время УМО, но на УМО мне не дали направление, сказали сначала пройти курс лечения, а это еще три недели.

– Каково это, находиться в подвешенном состоянии?

– Присутствия духа не теряю. Как есть так есть. Выполняю все предписания, чтобы быстрее вернуться к тренировкам. 

– Каков твой самый оптимистичный план?

– Самый оптимистичный – потренироваться полтора-два месяца без ограничений, чтобы нормально подготовиться к летнему чемпионату страны, – сказал Елисеев. 

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