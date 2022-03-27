Виндиш провел последнюю гонку в карьере в костюме Супермена. Он взял бронзу в масс-старте на чемпионате Италии

Чемпион мира по биатлону Доминик Виндиш вышел на последнюю гонку в карьере в костюме Супермена.

«Время прощаться. Большое спасибо всем за этот замечательный день», – написал Виндинш в инстаграме (деятельность запрещена в РФ).

Виндиш пробежал масс-старт на чемпионате Италии в Валь-Мартелло, где финишировал третьим.

Чемпионат Италии

Валь-Мартелло

Масс-старт

Мужчины

1. Давид Цингерле – 37.58,4 (0+0+0+1)

2. Томмазо Джакомель – 24,1 (1+0+1+2)

3. Доминик Виндиш – 48,7 (3+0+0+1)

Женщины

1. Лиза Виттоцци – 37.55,2 (1+0+1+0)

2. Микела Каррара – 1.10,9 (2+0+0+0)

3. Самуэла Комола – 2.03,5 (1+0+1+2)