Кубок мира. Гонка преследования. Филип Андерсен был быстрейшим на лыжне, у Лессера – лучшее время пасьюта

Норвежский биатлонист Филип Андерсен был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Кубок мира по биатлону
10-й этап
Холменколлен, Норвегия
Мужчины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Филип Андерсен (Норвегия) – 27.48,6
2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – 8,1
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 9,9
4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 22,0
5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 26,6
6. Эрик Лессер (Германия) – 27,5
7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 28,1
8. Йоханнес Кюн (Германия) – 28,2
9. Лукас Хофер (Италия) – 28,7
10. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 37,4
Чистое время пасьюта
1. Эрик Лессер (Германия) – 31.23,8
2. Лукас Хофер (Италия) – 19,3
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 27,4
4. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 48,9
5. Михал Крчмарж (Чехия) – 52,4
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 55,7...
10. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.02,7
Скорострельность
1. Кристиан Гоу (Канада) – 1.20,2 (3)
2. Эрик Лессер (Германия) – 1.30,3 (0)
3. Клемен Бауэр (Словения) – 1.31,0 (6)
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.33,3 (1)
5. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.34,9 (4)
6. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.37,7 (3)...
21. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.45,2 (3)
Без промахом гонку прошли Эрик Лессер, Лукас Хофер и Михал Крчмарж.