Кубок мира. Гонка преследования. Филип Андерсен был быстрейшим на лыжне, у Лессера – лучшее время пасьюта

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Норвежский биатлонист Филип Андерсен был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Кубок мира по биатлону

10-й этап

Холменколлен, Норвегия

Мужчины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Филип Андерсен (Норвегия) – 27.48,6

2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – 8,1

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 9,9

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 22,0

5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 26,6

6. Эрик Лессер (Германия) – 27,5

7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 28,1

8. Йоханнес Кюн (Германия) – 28,2

9. Лукас Хофер (Италия) – 28,7

10. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 37,4

Чистое время пасьюта

1. Эрик Лессер (Германия) – 31.23,8

2. Лукас Хофер (Италия) – 19,3

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 27,4

4. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 48,9

5. Михал Крчмарж (Чехия) – 52,4

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 55,7...

10. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.02,7

Скорострельность

1. Кристиан Гоу (Канада) – 1.20,2 (3)

2. Эрик Лессер (Германия) – 1.30,3 (0)

3. Клемен Бауэр (Словения) – 1.31,0 (6)

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.33,3 (1)

5. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.34,9 (4)

6. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.37,7 (3)...

21. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.45,2 (3)

Без промахом гонку прошли Эрик Лессер, Лукас Хофер и Михал Крчмарж.

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