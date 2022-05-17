Владимир Драчев: «Нуждов уже нашел деньги на многие проекты, которые он задумал и готов выполнить. Это и «Газфонд», и «Газпром», и сопутствующие спонсоры»

Бывший глава биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что вице-президент СБР Алексей Нуждов уже нашел финансирование на многие проекты по развитию российского биатлона.

Нуждов намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы СБР. Также на эту должность претендует действующий президент СБР Виктор Майгуров.

«Конечно, Нуждов – это человек, который может принести деньги в этот нелегкий период. Международных выездов не будет, больших денег от Минспорта и тоже не будет. А вот Нуждов уже нашел деньги на многие проекты, которые он задумал и готов выполнить. Это и «Газфонд», и «Газпром», и сопутствующие спонсоры, которые есть в его распоряжении.

Теперь ему надо будет найти команду, которая будет развивать биатлон в регионах, работать на импортозамещение и юношеский спорт. Уверен, что у Нуждова все получится в том объеме, который он запланировал», – сказал Драчев.