Алексей Нуждов: «Я за то, чтобы был главный тренер. По моей версии – это Каминский, он показал на практике свою эффективность»

Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) считает, что может занять пост главного тренера сборной России по биатлону.

«Я за то, чтобы был главный тренер. Он должен тренировать, продвигать передовые, основанные на его опыте методики. Помогать младшим товарищам. Это основная его роль деятельности.

По моей версии – это Каминский. Его работа принесла те плоды, которые мы сейчас видим. Он показал на практике свою эффективность. В то же время он человек новый в нашем биатлоне – это как раз новизну привнесет. При этом он останется страшим и по мужчинам.

У женщин старшим будет Истомин, это сегодня уже утвердили. У меня нет персонального кандидата. Я считаю, что главный тренер должен предлагать людей на должность старших тренеров», – сказал Нуждов.