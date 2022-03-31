«Гараничев мне кричал издалека: «Давай, разгоняйся!» Я начала толкаться, и он проскочил мимо». Сливко о передаче этапа в сингл-миксте

Российская биатлонистка Виктория Сливко оценила свое выступление в сингл-миксте на чемпионате России в Тюмени.

Сегодня Сливко выиграла серебро в дуэте с Евгением Гараничевым.

«Сложнее досталась сегодняшняя медаль. Потому что состояние тяжеленькое, трасса разбитая. И большая конкуренция, все быстро-быстро, нельзя ни секундочки терять. Было сложно.

Гараничев (во время передачи этапа – Sports.ru) мне кричал издалека, что «давай, разгоняйся». Я начала толкаться, и он проскочил мимо, не задел меня.

Но мы сориентировались, у меня есть такой опыт с Европы. Все хорошо, мы передали в зоне передачи, задели друг друга», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Результаты чемпионата России по биатлону 2022