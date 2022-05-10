Сборная Беларуси по биатлону начала подготовку к сезону-2022/23. Падин и Гесвайнер покинули команду

Сборная Беларуси по биатлону начала подготовку к сезону-2022/23.

«Сегодня особенный день для лучших белорусских биатлонистов. Они услышали «заводской гудок», который собрал их в Раубичах, где началась централизованная работа в рамках межсезонья-2022!

Как информирует колумнист Sputnik Руслан Васильев, на девять утра 10 мая было назначено собрание национальной команды, а после – первая тренировочная сессия. Работа закипит, хотя кто будет регулировать и контролировать сие бурление биатлонной жизни пока неясно», – передает Sputnik.by.

Отмечается, что тренеры женской и мужской сборной австриец Райнхард Гесвайнер и россиянин покинули команду.

«Непонятна сама эмоция, превалирующая в БФБ: то ли есть огорчение от решения Падина, то ли наши боссы безмерно счастливы избавиться от российского специалиста, и даже не думали оставлять Падина в качестве наставника мужчин. Напротив, нынче, как пел болельщик Егор Летов: «Все идет по плану!» – пишет Васильев.

«10 мая в 9 утра первая тренировка межсезонья и олимпийского цикла! Пока же работал с личным тренером – Василием Большаковым. Ассистент Падина в прошлом сезоне – Роман Синиченко, по-прежнему тренер мужиков. Больше информации нет», – сказал .

«Мы, скорее всего, в этом году будем работать вместе с ребятами. Но пока точной информацией не владею. Однако тоже начинаем во вторник в 9.00 с небольшого собрания и тренировки», – добавила .

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