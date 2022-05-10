Сборная Беларуси по биатлону начала подготовку к сезону-2022/23. Падин и Гесвайнер покинули команду

Теги сборная Беларуси жен сборная Беларуси Райнхард Гесвайнер Федерация биатлона Беларуси Андрей Падин Динара Алимбекова Руслан Васильев Антон Смольский Василий Большаков Роман Синиченко Биатлон

Сборная Беларуси по биатлону начала подготовку к сезону-2022/23.

«Сегодня особенный день для лучших белорусских биатлонистов. Они услышали «заводской гудок», который собрал их в Раубичах, где началась централизованная работа в рамках межсезонья-2022!

Как информирует колумнист Sputnik Руслан Васильев, на девять утра 10 мая было назначено собрание национальной команды, а после – первая тренировочная сессия. Работа закипит, хотя кто будет регулировать и контролировать сие бурление биатлонной жизни пока неясно», – передает Sputnik.by.

Отмечается, что тренеры женской и мужской сборной австриец Райнхард Гесвайнер и россиянин Андрей Падин покинули команду.

«Непонятна сама эмоция, превалирующая в БФБ: то ли есть огорчение от решения Падина, то ли наши боссы безмерно счастливы избавиться от российского специалиста, и даже не думали оставлять Падина в качестве наставника мужчин. Напротив, нынче, как пел болельщик Егор Летов: «Все идет по плану!» – пишет Васильев.

«10 мая в 9 утра первая тренировка межсезонья и олимпийского цикла! Пока же работал с личным тренером – Василием Большаковым. Ассистент Падина в прошлом сезоне – Роман Синиченко, по-прежнему тренер мужиков. Больше информации нет», – сказал Антон Смольский.

«Мы, скорее всего, в этом году будем работать вместе с ребятами. Но пока точной информацией не владею. Однако тоже начинаем во вторник в 9.00 с небольшого собрания и тренировки», – добавила Динара Алимбекова.

Виктор Майгуров: «Падин принял решение сделать паузу в работе, посвятить больше времени семье»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные