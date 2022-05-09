Итальянский биатлонист Томас Бормолини объявил о завершении карьеры.

«Время пришло. Я ухожу из биатлона. После долгих размышлений я решил, что настало время для перемен в моей жизни.

Жизнь спортсмена ведет к тому, что вы замыкаетесь в «пузыре», далеком от реальности, приходится идти на жертвы и принимать недостатки.

Время летит, и я вижу, как годы ускользают слишком быстро. Я хотел бы большего», – заявил 30-летний спортсмен.

На этапах Кубка мира Бормолини становился серебряным и бронзовым призером в эстафетах. Лучший результат в личных гонках он показал в минувшем сезоне, когда дважды стал 13-м в спринтах Оберхофа и Контиолахти.