Эльвира Оберг о том, на что потратила призовые: «Купила квартиру рядом со стадионом»

Олимпийская чемпионка по биатлону рассказала, на что потратила призовые.

В прошедшем сезоне шведка заработала 186,8 евро призовых.

– Я купила новую квартиру, в которую перееду этим летом, так что, возможно, было бы неплохо побаловать себя какими-нибудь приятными вещами для нее. Квартира прямо рядом с лыжным стадионом, так что все будет идеально.

– Это инвестиция в то, чтобы стать лучше как биатлонистка?

– Вроде того.

– Себбе Самуэльссон купил тредбан, а ты...

– Вместо этого переехала поближе к стадиону! – сказала Оберг.