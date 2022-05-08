Эльвира Оберг о том, на что потратила призовые: «Купила квартиру рядом со стадионом»

Олимпийская чемпионка по биатлону Эльвира Оберг рассказала, на что потратила призовые.
В прошедшем сезоне шведка заработала 186,8 евро призовых.
– Я купила новую квартиру, в которую перееду этим летом, так что, возможно, было бы неплохо побаловать себя какими-нибудь приятными вещами для нее. Квартира прямо рядом с лыжным стадионом, так что все будет идеально.
– Это инвестиция в то, чтобы стать лучше как биатлонистка?
– Вроде того.
– Себбе Самуэльссон купил тредбан, а ты...
– Вместо этого переехала поближе к стадиону! – сказала Оберг.