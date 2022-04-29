Тренер биатлонисток Шашилов: «Практически не получаю зарплату в команде. 25 тысяч в месяц набегает в сумме. Не рассматриваю сборную как источник дохода»

Тренер женской сборной России по биатлону рассказал о своей зарплате.

– Вы часто подчеркиваете в интервью готовность продолжить карьеру вне сборной. Без работы, дескать, не останетесь. Но есть же финансовый фактор. Наверняка сборная выгоднее, чем занятость в регионе.

– Открою секрет: практически не получаю зарплату в национальной команде. Состою на четверти ставки в ЦСП и на четверти в СБР. В сумме набегает 25 тысяч в месяц.

Остальное – в Екатеринбурге, в училище олимпийского резерва. В этом плане спокоен. За мной тыл, мое училище, мои спортсмены. Может, потому и проще в определенном смысле.

Не рассматриваю сборную как источник дохода, больше хочется что-то дать, привнести. Спасибо Виктору Майгурову, который это понимает: «Хочешь делать – делай». У нас с ним нормальный контакт, почти всегда идет навстречу, лишь изредка приходится убеждать.

А люди по привычке думают, что держусь за какие-то оклады, пайки, экипировку. Дома, честное слово, с этим порядок, а кое-что и получше организовано.

– То есть в сборной работаете за герб, флаг и идею?

– Да. Потому что за державу обидно. Сразу сказал, когда пришел: цель – олимпийская медаль, хотя бы серебряная.

А вы мне про конфликты с личными тренерами. Какие конфликты, если они работают не со мной, а со спортсменом? Да и что нам делить, когда главной целью было собрать команду и использовать самый большой шанс – эстафетный? – сказал Шашилов.