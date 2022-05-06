Виктор Майгуров: «Я принял решение идти на выборы президента Союза биатлонистов России на новый срок»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров официально объявил, что будет переизбираться на еще один срок. 

«Хочу начать с формального объявления – я принял решение идти на выборы президента Союза биатлонистов России на новый срок.

За полтора года моей работы на этом посту сформирована управленческая команда единомышленников, разработана и уже реализуется программа развития биатлона в нашей стране до 2026 года, и мне хотелось бы довести эту работу до конца.

Выступление нашей сборной на Олимпийских играх в Пекине получило высокую оценку руководства страны, Министерства спорта, Олимпийского комитета России, но я хочу подчеркнуть, что наши олимпийские медали – лишь верхушка айсберга.

В сложившихся условиях перед нами стоят сложнейшие задачи, с которыми российский биатлон столкнулся впервые в своей истории, и я чувствую в себе силы, чувствую поддержку моей команды, поддержку региональных федераций биатлона, поддержку спортсменов, тренеров и болельщиков.

Такая поддержка позволит нам справиться со всеми вызовами», – сказал Майгуров во время онлайн-конференции со СМИ.

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