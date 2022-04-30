Дмитрий Васильев: «Хочется, чтобы наш футбол был европейского или мирового уровня. Но, к сожалению, пока он финансируется государством, вряд ли это возможно»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев после победы «Зенита» в РПЛ высказался о российском футболе.

«Здорово! Я болею за «Зенит», несмотря на то что иногда футболистов ругаю. Но критика эта не пустая. Хочется, чтобы наш футбол был европейского или мирового уровня. Но, к сожалению, пока он финансируется государством, вряд ли это возможно.

Тем не менее у нас достаточно сильный чемпионат и немало качественных футболистов, в том числе и российских. «Зенит» уже четвертый раз подряд выигрывает в чемпионате страны и заслуживает звание лучшего клуба.

На следующий год осталось выиграть еще раз, чтобы получить вторую заветную звезду. Чего я искренне питерцам желаю. И, конечно же, чтобы радовали наших болельщиков. Сейчас как никогда нужны позитивные эмоции. Слишком много негатива», – сказал Васильев.

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«Зенит» взял девятое чемпионство и хочет вторую звезду. До «Спартака» в России – два титула