«Локомотив» не выигрывает чемпионат с 2018 года, «Спартак» – с 2017-го, ЦСКА – с 2016-го, «Динамо» – с 1976-го

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Московские клубы вновь не смогли выиграть чемпионат.

Сегодня «Зенит» обыграл «Локомотив» (3:1) и досрочно стал чемпионом России. Петербуржцы выиграли РПЛ 4-й раз подряд.

Последним клубом из Москвы, выигравшим чемпионат России, был «Локомотив», взявший титул в сезоне-2017/18.

«Спартак» свой последний титул чемпионат России взял в сезоне-2016/17, ЦСКА – за год до этого, в сезоне-2015/16.

«Динамо» и «Торпедо» никогда не побеждали в чемпионате России. Последний титул «Динамо» – победа в однокруговом чемпионате СССР, проходившем весной 1976 года, «Торпедо» – победа в однокруговом чемпионате СССР того же года, прошедшего осенью.

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